Анализы двух южноуральцев с подозрением на коронавирус отправлены в Новосибирск

В Миассе второй день обсуждают заболеваемость коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подхватить инфекцию могли молодые люди, вернувшиеся на днях из Андорры. В Россию южноуральцы возвращались через Барселону. Между тем, Испания на сегодня, наряду с Италией, является страной с самой сложной ситуацией по коронавирусу в Евросоюзе.

Официально заболевание не подтверждено. В Роспотребнадзоре сообщают, что двое жителей Миасса, вернувшиеся из Андорры, госпитализированы. Их анализы направлены в Новосибирск (из этого можно предположить, что первая проба дала положительный результат). Третий молодой человек находится дома в ожидании специалистов. При этом медики подчеркивают, что изоляция южноуральцев проводится по стандартной схеме, так как они прибыли из Европы.

Между тем, в комментариях к посту в сообществе «Инцидент Миасс» горожане заявляют, что им известно о первом случае заболевания коронавирусом. Правда, есть и те, кто поддерживает официальную позицию.

Отметим, что сообщения о заболевшем появлялись в сообществе и вчера. «Не знаю, конечно, правда ли, но сотрудник ГБ2 сказала: в инфекции у нас подтвердился 1 больной с коронавирусом», – написал один из пользователей.

Комментарии под этим постом крайне противоречивы. «Это правда! Источник чисто врачей, на Динамо ребенок подтвержден на вирус, больше неизвестно», – написал один из горожан. «Мне сказали: мужчина», – ответила ему горожанка.

«А я все думала, когда эта новость появится, и когда Роспотребнадзор подтвердит. Многие уже об этом знают, а они все молчат...» – комментирует еще одна участница дискуссии.

Не унимаются и скептики. «Зачем панику лишний раз нагонять такими новостями? Сегодня уже третий раз слышу, что у нас в Миассе заболевший коронавирусом, и все эти 3 варианта разные! То мужчина, то женщина, то ребенок», – возмущается жительница Миасса.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня, 20 марта, еще трех человек выписали из Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера. На данный момент там находятся 13 здоровых граждан. Признаков инфекционных заболеваний не имеют.

Правопорядок на территории обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе пока не выявлено. Вице-мэр Ирина Гехт подтвердила, что анализы двух человек отправлены в Новосибирск.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.20

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