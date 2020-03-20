В Челябинске адвокаты, пойманные со взяткой для следователя, ушли от ответственности

В Челябинске суд вынес решение по уголовному делу адвокатов, пойманных со взяткой для следователя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска сегодня, 20 марта, повторно принял решение о прекращении уголовного дела в отношении адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой, обвинявшихся в посредничестве при даче взятки следователю по особо важным делам СКР Александру Козлову.

С ходатайством о прекращении дела выступили сами челябинки, указывая на то, что активно способствовали раскрытию и расследованию преступления. Женщины полностью признали вину еще в ходе первого процесса, начавшегося в 2018 году.

В свою очередь, прокуратура указывала на то, что адвокатов задержали в рамках оперативно-разыскных мероприятий, требуя для каждой по 3 года колонии и штраф в 9 миллионов рублей.

Согласно позиции гособвинителя, с апреля по июль 2017 года выступали посредниками в передаче взятки старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Челябинской области Александру Козлову. Следователь обещал способствовать прекращению дела «Ростелекома», в рамках которого гендиректор ООО «Ланит-Урал» Александр Кондаков и директор проектного офиса той же фирмы Александр Боев обвинялись в даче взятки заместителю директора челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Василию Прокопенко за победу в конкурсе и заключение двух контрактов по внедрению в Челябинске системы «Безопасный город».

В итоге управленцев «Ланит-Урал» оштрафовали на 115 миллионов, Прокопенко приговорили к пяти годам колонии, а экс-следователя – к восьми годам колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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