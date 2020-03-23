Мать была пьяна: в южноуральском поселке в огне погиб двухлетний ребенок

В Челябинской области пожар унес жизнь двухлетней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 22 марта на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Зингейка Агаповского района.

Первыми к месту вызова прибыли добровольцы из поселка Светлогорск, а еще через несколько минут огнеборцы 67-й пожарно-спасательной части (село Агаповка). К этому моменту дом горел открытым пламенем, произошло частичное обрушение кровли. В 13:17 открытое горение было ликвидировано на площади 48 квадратных метров.

Первой неладное заметила соседка. Вместе с еще одной женщиной она попыталась попасть внутрь через дверь, но безуспешно. Тогда они решили разбить окна. Им удалось вытащить из огненной ловушки мать и ее сына, мальчика 2019 года рождения. Они спали вместе на диване. Спасти девочку 2018 года рождения не удалось.

В прошлом году сотрудники местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы навещали молодую семью и провели дополнительное обучение по правилам пожарной безопасности. Поскольку семья состоит на учете в органах социальной защиты также было принято решение установить в жилье автономные пожарные извещатели. В роковой день датчик успешно сработал, однако разбудить маму не получилось. По предварительным данным женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Для установления причины происшествия решением руководства главного управления МЧС России в Агаповский район направлена испытательная пожарная лаборатория.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.20

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