Миасца, отдыхавшего в Андорре вместе с заболевшим коронавирусом приятелем, до сих пор не посетили врачи

У жителя Южного Урала, отдыхавшего вместе с приятелем, заболевшим коронавирусом, до сих пор не взяли анализ. Об этом рассказал сам предприниматель из Миасса, побывавший на горнолыжном курорте в Андорре вместе с другом, у которого позднее врачи диагностировали инфекцию.

Напомним, о первом заболевшем коронавирусом южноуральце стали известно в минувшие выходные. При этом медики заявили, что взяли анализы у всех контактных с заболевшим жителем Миасса. Однако в воскресенье стало известно, что один из трех южноуральцев, отдыхавших с ним в Андорре, до сих сидит дома в ожидании врачей.

Противоречивая информация породила волну недоумения. «Никому просто не надо к нему приходить! Неужели вы еще не поняли, что в нашем городе, да и во всей стране, на фиг никому ничего не нужно!» – возмущались горожане в социальных сетях. Особенно возмутило жителей Миасса то, что уже несколько дней было известно о том, что отдыхали молодые люди втроем.

Впрочем, по словам самого самоизолировавшегося приятеля заболевшего, он не выходит из дома с момента прибытия из заграницы и чувствует себя нормально. Когда он сообщил о приезде 22 марта на горячую линию минздрава, ему пообещали, что врач придет через неделю. Однако, после того как стало известно о положительной пробе на COVID-19 у друга, молодой человек еще раз позвонил на «горячую линию», и визит врача перенесли на понедельник, 23 марта.

В пресс-службе минздрава Челябинской области РИА «Новый День» рассказали, что анализы, действительно, взяли у контактных пациентов. Однако речь шла о людях, которые живут вместе с заболевшим. «Это обычная в данном случае процедура. Врач обязан взять материал у всех, кто живет вместе с пациентом. У них анализ отрицательный. О том же, с кем он еще мог контактировать, врачи не могут знать. Этими вопросами занимается Роспотребнадзор, именно эта служба направляет врачей по необходимым адресам».

Что касается самих самоизолировавшихся, то к ним медики планируют визиты в зависимости от анамнеза, отметили в ведомстве: если люди в обращении к «горячую линию» жалуются на плохое самочувствие, к ним медики прибывают раньше, чем к людям, у которых нет никаких жалоб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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