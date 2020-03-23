Претендентов на пост главы Карталинского района осталось трое

Конкурсная комиссия срезала 9 из 12 кандидатов на пост главы Карталинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Карталах прошел второй этап конкурса по выбору кандидатур на пост главы муниципалитета. На сей раз конкурсная комиссия оказалась куда более жесткой, нежели на первом этапе.

Напомним, всего на конкурс заявились 12 человек: директор комплекса по добыче флюсовых известняков АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Анатолий Вдовин (он руководил районом в 2007-2012 годах), домохозяйка Анна Вовк, пенсионер Виктор Голов, начальник отдела в ООО «Центр коммунального хозяйства» Петр Гошенко, инженер в отделе ЖКХ управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского района Екатерина Гришаева, глава Анненского сельского поселения Виктор Еловик, генеральный директор ООО «ЖКХ Партнер» Кайрат Ихсанов, пенсионер Валерий Ишмаметьев, руководитель операционного офиса Сбербанка Мадина Маусумбаева, начальник Карталинского отделения Южно-Уральского филиала ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» Сергей Резниченко, генеральный директор ООО «Юридическая компания Альянс» Алексей Сеньков и электрослесарь Михеевского ГОКа Михаил Суханкин.

Комиссия приняла решение допустить всех участников до второго этапа, который включает тестирование на знание законодательства и собеседование. Его преодолели трое: Анатолий Вдовин, Петр Гошенко и Алексей Сеньков. Фаворитом среди оставшихся кандидатов считается Анатолий Вдовин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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