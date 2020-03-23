Переплатили: после ремонта спортплощадок в Челябинске возбудили уголовное дело

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте спортплощадок в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку выполнения муниципального заказа по устройству травмобезопасного покрытия спортивных площадок, расположенных на территории внутригородского района.

В ходе проверки выявлены признаки хищения бюджетных средств на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Установлено, что площадь фактически устроенного покрытия на 244 квадратных метра меньше, чем указано в акте принятых работ. При этом работы приняты заказчиком и оплачены в полном объеме.

В связи с чем, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Центральный» СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.20

Претендентов на пост главы Карталинского района осталось трое. / Миасца, отдыхавшего в Андорре вместе с заболевшим коронавирусом приятелем, до сих пор не посетили врачи. / В Челябинске сошел с рельсов трамвай – третий за пять дней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»