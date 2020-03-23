Конец зиц-председателя: жители Беларуси расстреляли в Златоусте номинального директора фирмы

В Челябинской области жителей Белоруссии будут судить за убийство из корыстных побуждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Белоруссии. В зависимости от степени участия они обвиняются в убийстве, совершенном по найму, из корыстных побуждений, незаконных приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия), а также пособничестве в убийстве.

По версии следствия будущая жертва, проживая в Златоусте, являлся номинальным руководителем частного унитарного предприятия, расположенного в Минске (Республика Беларусь). В апреле 2017 года один из жителей республики, имевший непосредственное отношение к деятельности фирмы, решил избавиться от зиц-председателя, чтобы тот не рассказал о незаконной деятельности предприятия.

Мужчина на территории Белоруссии нашел исполнителя преступления, а также оружие. В июле 2017 года соучастники встретились в Златоусте с формальным главой фирмы, обманом завезли его в лес в районе базы отдыха «Волна» на озере Тургояк, где исполнитель застрелил южноуральца.

После совершения убийства труп мужчины закопали и с места преступления скрылись.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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