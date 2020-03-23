ММК готовится перейти на дистанционную работу

В условиях распространения COVID-2019 на территории предприятий Группы ПАО «ММК» введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб под руководством генерального директора компании. Предпринимаются меры по предупреждению распространения и снижению риска заболевания коронавирусной инфекцией.

На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации приостановлены зарубежные командировки и ограничены деловые поездки на территории России. Для сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендуется в обязательном порядке провести 14-тидневный домашний карантин, с возможностью дистанционной работы.

Введено ограничение на посещение компании делегациями деловых партнеров. Встречи, переговоры и рабочие поездки по возможности заменяются дистанционными средствами коммуникаций.

«Группа ПАО «ММК» технологически и организационно готова к переводу офисных функций на дистанционную работу, – сообщили в пресс-службе компании. – Коронавирусная инфекция оказывает влияние на всю мировую экономику. В связи с этим менеджмент компании провел оценку ее потенциального влияния на показатели деятельности, основанную на доступной на текущий момент информации о макроэкономической ситуации в России и мире.

Продажи

В пиковый момент распространения коронавирусной инфекции и снижения деловой активности, Группа ММК проводит ремонтные работы оборудования с плановым снижением объемов производства. В настоящий момент критического влияния на реализацию продукции на основных рынках сбыта компании не наблюдается. Тем не менее, негативная ситуация с развитием пандемии может отрицательно сказаться как на мировой деловой активности, так и на деловой активности внутри России.

Цены на металлопродукцию на внутреннем рынке в течение ближайших 2-3 месяцев будут стремиться к экспортному паритету, нормализуя премию внутреннего рынка. Отметим, что Компания при необходимости имеет возможность перенаправить часть объемов металлопродукции на экспортные рынки.

Закупки

На сегодняшний день Группа ПАО «ММК» не имеет сложностей с поставками основных видов сырья, а также с поставками оборудования и запасных частей. Все сырьевые ресурсы взяты на особый контроль и отслеживаются как с учетом их потребления в производстве, так и с учетом складских запасов.

Инвестиционная программа

Группа ПАО «ММК» продолжает реализацию инвестиционной программы в соответствии со своей стратегией развития. На текущий момент, руководство оценивает влияние неблагоприятной эпидемиологической обстановки на инвестпроекты, реализуемые в 2020 году, как минимальное.

Компания внимательно следит за развитием ситуации и полностью готова принимать меры для минимизации рисков как для персонала, так и для бизнеса Компании. Тем не менее нельзя исключать негативного влияния пандемии на экономическую активность, цены на сырьевые ресурсы и металлопродукцию в ряде регионов мира.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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