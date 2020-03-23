На Южном Урале вновь растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

На Южном Урале вновь отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделею прирост составил 23%, в результате эпидпорог превышен на 7%.
Наибольший рост отмечен среди взрослых – число обратившихся в больницы с симптомами ОРВИ и гриппа выросло на треть. Среди школьников – на 24%, среди дошкольников – на 8%.
В данные момент в регионе отмечена активная циркуляция вирусов гриппа – на их долю приходится 40% выявленных случаев заболевания. Преобладает вирус группы Б.
Заболеваемость внебольничными пневмониями за неделю увеличилась на 7%.
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