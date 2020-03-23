В Магнитогорске после отказа в госпитализации скончался пенсионер

В Челябинской области пожилой мужчина умер после того, как его отказались положить в больницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в пятницу, 20 марта. До этого 65-летний мужчина испытывал сильные боли в груди в течение суток.

Утром 20 марта пенсионеру вызвали скорую медицинскую помощь, которая и доставила южноуральца в городскую больницу №3. Несколько часов он пробыл в приемном покое. Однако, положить в больницу, по словам родственников, мужчину отказались, сославшись на то, что недавно он уже лежал в стационаре.

Дело в том, что в последние годы пенсионер страдал хронической обструктивной болезнью легких. Один-два раза в год он наблюдался в больнице из-за тяжелых приступов. Последний раз его выписали из стационара, где тот пролежал 18 дней, за день до трагедии.

Пенсионеру вызвали такси, медсестра помогла ему сесть в машину. У подъезда магнитогорца встретила жена. Но, поднявшись с помощью супруги на первый этаж, мужчина вновь почувствовал себя плохо. Та бросилась домой за лекарством, усадила мужа и снова вызвала скорую. «Ему дали таблетки, но жизнь начала уходить, – цитирует «Верстов.Инфо» сына южноуральца. – Тело стало расслабляться, папа съехал на пол. Он потерял сознание, его попытались реанимировать, но тщетно. Отец умер в подъезде».

После того, как медики констатировали смерть, сын магнитогорца позвонил в ГБ №3 – просто сказать, что мужчина, которому там отказали в госпитализации, умер. По словам южноуральца, в приемном покое отец сделал запись в журнале посещений, где обвинил медиков в халатности.

С того времени никто из представителей медучреждения с горожанином так и не связался. Мужчина направил обращения губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в правительство региона и главе города. «Для меня сейчас главное, чтобы была проверка и были сделаны выводы. Надеюсь, что моя ситуация поможет избежать в будущем подобных инцидентов», – говорит сын погибшего пенсионера.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области сообщили, что направили в Магнитогорск запрос, чтобы получить информацию о подробностях инцидента. Прокомментировать ситуацию обещали позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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