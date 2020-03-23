Пожилых челябинцев и страдающих хроническими патологиями попросили не выходить из дома

В Челябинске с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 103 человека – это люди, вернувшиеся из-за границы с признаками респираторных заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всех госпитализированных трижды обследовали на коронавирус. 33 человека уже выписали, 66 находятся в больницах с признаками ОРВИ – у всех, по словам начальника городского управления здравоохранения, болезнь протекает в легкой форме.

Еще у четырех человек первичные анализы дали положительный результат. Их материалы отправлены для подтверждения в Новосибирск.

Между тем, в Челябинске отменены все спортивно-массовые мероприятия. Готовится запрет на тренировки в муниципальных спортивных школах.

Предприятиям общественного питания рекомендовано раздвинуть столики минимум на 1 метр, будут проведены проверки ночных клубов.

Социальные службы должны обзвонить всех одиноких пожилых инвалидов и предложить помощь в доставки продуктов и лекарств, оплате коммунальных услуг. Пока дозвонились до 6 тысяч из 11 тысяч таких горожан.

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась ко всем горожанам старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и в случае необходимости обратиться в социальные службы, чтобы решить вопрос с доставкой всего необходимого.

Челябинск. Другие новости 23.03.20

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