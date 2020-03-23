Заболеваемость бешенством на Южном Урале выросла почти вдвое

В Челябинской области зафиксировали еще два случая бешенства среди животных.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, в период с 16 по 20 марта на территории региона зарегистрированы 2 случая бешенства животных: в деревне Горелое Октябрьского района (собака) и в Коркино (лиса).
Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлен 21 случай бешенства животных в 20 неблагополучных пунктах. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарегистрированы 12 случаев.
Данные населенные пункты объявлены неблагополучными, в них установлен карантин по бешенству животных.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.03.20
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