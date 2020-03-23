В Челябинске бывшего высокопоставленного силовика отправили в СИЗО

Обвиняемый в 20-миллионной афере челябинский экс-полицейский все-таки отправился за решетку.

Как сообщал уже «Новый День», бывшего замначальника следственной части ГСУ ГУ МВД по Челябинской области сотрудники регионального УФСБ задержали в начале марта после получения им 300 тысяч рублей от людей бизнесмена Артура Никитина, который и обратился к контрразведчикам.

Всего предпринимателю выставили счет в 20 миллионов рублей. Во столько неизвестные «силовики» оценили закрытие возбужденного в отношении Никитина уголовного дела об уклонении от налогов на сумму 180 миллионов рублей. Впрочем, пока задержанный экс-полицейский не раскрывает имен своих подельников, а потому обвинение в покушении на мошенничество предъявлено только ему. Следователи не исключают, что бизнесмена пытались просто «развести» и получить с него деньги, не собираясь выполнять договоренности по уголовному делу.

Первоначальное Центральный районный суд избрал в отношении экс-силовика меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, апелляционная инстанция пересмотрела решение об избрании меры пресечения, заменив домашний арест на содержание в СИЗО до 21 апреля.

Приговор вступил в законную силу, но может быть оспорен в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.20

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