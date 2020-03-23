Разброд и шатания: в Челябинской области не знают, что делать со школами из-за коронавируса

Южноуральцы запутались в различных формах обучения школьников, вводимых в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссия о необходимости введения всеобщего карантина охватила как педагогов, так и других жителей Челябинской области.

Споры выплеснулись в официальный аккаунт губернатора Челябинской области Алексея Текслера. «Алексей Леонидович! Ситуация по школам непонятная: свободное посещение – возложение ответственности на родителей. А педагогам придется выполнять двойную нагрузку: отвести уроки с теми, кто пришел, а потом еще с теми, кто решил на дистанте обучаться. Давайте как-то обходиться без половинчатых решений! Либо все учатся, либо все на дистант, а то сейчас начнется разброд и шатание», – обратилась к главе региона одна из педагогов.

Представителя учительского сообщества поддержали родители. «Полностью согласен... У нас учителя выдали листки согласия, но активно убеждают ходить в школу... Если вирус есть, надо закрывать школу – и все», – написал южноуралец. «Вот и мы озадачены этим вопросом, причем в школе рекомендуют посещение! Сидишь и не знаешь, как же лучше сделать!» – сетуют родители.

Однако, как оказалось, единства в подходах нет даже среди педагогов-управленцев. «Нам сказали, что дистанционное будет при условии 100% отказа от посещения. В ином случае родители самостоятельно должны с ребенком следовать программе», – сообщают учителя с мест. «У нас если ребенок в школу не ходит, значит, он выбирает дистант. Родители либо пишут заявление на одну форму обучения, либо на другую. Вы можете представить, сколько сложностей это доставит всем – и родителям, и педагогам?» – возражают другие.

«Среди учителей очень много людей преклонного возраста. Таких учителей нужно изолировать для их же блага. Да и вообще следует ввести карантин для всех детей в том числе», – высказывают еще одно беспокойство южноуральцы.

Но в региональном министерстве образования и науки настаивают на отсутствии предпосылок для карантина. «Закрываться на карантин на несколько недель логично там, где эпидемическая ситуация. А у нас даже по ОРВИ неэпидемическая ситуация. Детям ведь и экзамены сдавать через пару месяцев. Надо учиться и работать там, где есть возможность. Тем более, что и с дистанционным обучением ситуация по региону разная. Оно ведь возможно в разных формах, в зависимости от материально-технической оснащенности школ и семей, проходимости каналов связи и квалификации педагогов.

Поэтому в складывающейся в регионе ситуации лучше всего учиться, соблюдая элементарные меры безопасности, – заявил в обсуждении глава ведомства Александр Кузнецов. – Невозможно и не нужно принимать в данной ситуации однозначное решение для трех с половиной миллионов жителей, в том числе четырехсот тысяч школьников, для четверти миллионов дошкольников и членов их семей. Разные ситуации в Челябинске, малых городах и на селе. На свободном посещении все детсады страны и школьники Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и многих других территорий».

Правда, кое-кому кажется, что подобная позиция идет вразрез с общей политикой профилактики распространения коронавирусной инфекции. «Сейчас и президент, и премьер, и губернатор выражают большую озабоченность ситуацией. Все видят, какие серьезные меры предпринимаются. Но вот система образования, которая, наверное, ближе всех к людям, транслирует нам: «Да какая пандемия? У нас же ВПР 30-го по биологии! Все в школу!» Какие выводы делают люди? Что коронавирус – это какая-то выдумка. Что директора школ могут не слушать рекомендации губернатора.

А те, кто внимательно следит за ситуацией в мире, делают вывод, что на детей и учителей у нас всем наплевать. О сотрудниках крупных компаний беспокоятся и переводят на удаленку по приказу, а дети и учителя – в другой категории. Хотелось бы, чтоб как-то по-другому это все было», – комментируют жители региона.

«Закройте школы на карантин, а не на свободное посещение!!! Подумайте об учителях, на которых сейчас двойная нагрузка. Вначале обучают тех, кто ходит в школу, а потом еще и тех, кто дома. Возраст учителей не молодой, дети могут быть носителями вируса бессимптомно, а учитель в постоянном контакте с детьми, а потом они идут в свои семьи. Усиленная дезинфекция в классах возложена на учителей, постоянно парты с хлоркой моют.

Зачем нужны эти полумеры? Может, проще закрыть на карантин, как это обычно происходит в период сезонных заболеваний», – напоминают чиновникам об оказавшихся с двойственной ситуации педагогах. Но министр образования и науки продолжает настаивать, что «запирать дома всех школьников сейчас нет никаких оснований».

Не согласны южноуральцы и с тем, что власти, по сути, всю ответственность за выбор формы обучения взвалили на родителей. «Почему ответственность за осуществление учебного процесса ложится на плечи родителей? Вряд ли кто-то из них обладает достоверной информацией о реальной опасности. Кажется мне, если все так плохо, то закрывайте принудительно на карантин, ведь далеко не все люди могут адекватно оценить ситуацию (достаточно примеров, когда ребенок с температурой 38 приходит в школу и заражает других). И, наоборот, если все под контролем и опасности нет, можно школам просто спокойно доучиться до летних каникул? Очень сложно представить, когда из 27 человек 13 будет на очном обучении и 14 на заочном».

Между тем, на сегодня, помимо одного жителя Миасса, у которого уже точно подтвердился диагноз COVID-19, еще у четырех жителей Челябинска первая проба показала положительный результат. Причем одна из жительниц областного центра могла заразиться уже в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.03.20

Мужчины в опасности: в Минздраве РФ заявили, что коронавирус больше угрожает «сильному полу». / В России начали развивать дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах. / «Потом будете целоваться…»: российских сенаторов призвали отказаться от тесных приветствий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»