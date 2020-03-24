Взрывы, треск, оружие: в Челябинске ограбили гипермаркет бытовой техники

На северо-западе Челябинска среди бела дня ограбили гипермаркет бытовой техники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в воскресенье, 22 марта, около 11:00 в гипермаркете «ДНС», расположенном на улице Молодогвардейцев.

В магазин ворвались несколько человек и, взорвав петарды, начали угрожать продавцам оружием. После этого налетчики разбили витрину и забрали около 20 смартфонов, в основном производства компании Apple. По данным Znak.com, ссылающегося на собственный источник в полиции, ущерб от налета превысил 1 миллион рублей.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой группой лиц»). Грабителей ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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