Эксперты предложили переработать генплан Челябинска: рассматриваемый вариант не даст городу развиваться

Общественники предложили разработать генплан Челябинска на основе стратегии развития городской агломерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты выступили с предложением к областным и городским властям по скандальному проекту генерального плана Челябинска.

Главный стратегический документ станет фундаментом для развития города на десятилетия вперед. Соответственно, подход к нему должен быть комплексным и глобальным, уверены общественники. Поэтому основой для проекта генплана должна стать концепция развития городской агломерации, включающей Красноармейский и Сосновский районы и города-спутники (к примеру, Копейск), поскольку так называемый «пригород» по факту много лет существует и развивается в неразрывной связи с мегаполисом.

В связи с этим, необходимо сначала разработать стратегию агломерационного развития, после чего привести проект генплана Челябинска в соответствие с этой концепцией, считают эксперты. Лишь тогда главный документ города будет направлен на улучшение качества жизни людей.

«Столица Южного Урала, как фокус социально-экономического развития и административно-территориального устройства, не может существовать обособленно. Стратегия, которая будет учитывать комплексное развитие всех территорий, взаимосвязанных с Челябинском, позволит улучшить качественные показатели жизни людей за счет концентрации научных и экономических потенциалов, максимально эффективного применения трудовых ресурсов и потенциала географического положения», – настаивают общественники.

Тем более, что Челябинск и так, в силу сложившихся и уже происходящих естественным образом процессов развития, движется по естественному пути урбанизации – агломерированию. Однако новый проект генерального плана не только не учитывает этот факт – он словно нацелен на разрушение социально-экономических связей между мегаполисом и перспективными территориями. Недопустимо ограничивать город существующими границами, планировать размещение жилых объектов на территориях с накопленным экологическим ущербом, подвергающихся постоянному негативному воздействию, фактически запрещая населению города выбрать благоприятные и комфортные для себя условия (все эти риски содержит в себе обсуждаемый проект), подчеркивают эксперты. Особенно, если учесть, что в последние годы среди челябинцев укрепляется тенденция к отдалению от экологически неблагоприятных районов и переселению в более «чистые» территории.

Проект генплана в том виде, в каком он существует сейчас, не учитывает эти показатели. Напротив, он предусматривает невозможность изменения городских границ. Говоря простыми словами, людей предлагается на ближайшие 20 лет заточить в существующих границах Челябинска, отмечают общественники.

Между тем, каждая из административных муниципальных единиц, входящих в челябинскую агломерации, по мнению экспертов, обладает широким потенциалом планировочного развития. Но между ними отсутствует согласованность и общее представление о направлении развития. Хаотичная комплексная застройка, увеличение транспортной нагрузки, десоциализация новых кварталов и отсутствие композиционной структуры на застраивающихся территориях – все это усугубляет нерешенные экологические, транспортные, коммунальные проблемы.

Общественники направили обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и главе Челябинска Наталье Котовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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