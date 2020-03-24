Суд освободил независимого челябинского депутата из СИЗО

Депутата одного из райсоветов Челябинска Алесю Субботину перевели из СИЗО под домашний арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Алеси Субботиной на решение Калининского районного суда об избрании ей меры пресечения.

Напомним, 11 марта депутата Калининского районного совета Челябинска Субботину по решению суда на 2 месяца отправили в СИЗО. По версии следствия в 2011-2015 годах Субботина, будучи риелтором, ввела в заблуждение двух человек и убедила их под видом другого документа подписать договоры купли-продажи принадлежащих им помещений. В результате, люди остались без недвижимости – сумма ущерба в обоих случаях превысила 1 миллион рублей.

«Ходатайство органов является незаконным и необоснованным, – заявил тогда адвокат Субботиной Константин Акулич. – Уголовное дело было возбуждено в октябре 2018 года. За полуторагодовой период времени был проведен ряд следственных действий с участием Субботиной. О наличии подозрения ей было известно длительное время. Она не скрывалась, являлась к следователю. Никаких правовых оснований для задержания ее не имелось. Речь идет о гражданско-правовых отношениях: займах под залог имущества.

Сделки были предметом рассмотрения судов, и по ним вынесены решения. Сегодня оснований полагать, что Субботина скроется, не имеется. Доводы предварительного следствия являются надуманными, также как и вопрос о продолжении занятия преступной деятельностью, поскольку эпизоды относят к периодам 2011 и 2015 годов. После этого длительное время никаких сведений о том, что Субботина совершает преступления, не было. При этом у Субботиной есть постоянная занятость в качестве депутата. В ходе очных ставок с потерпевшими о попытках давления заявлений не было.

Кроме того, по эпизоду 2011 года нежилое помещение возвращено потерпевшему – с его стороны материальное притязание отсутствует».

Заключение парламентария в СИЗО вызвало волну протестов как среди экологической общественности, так и среди независимых депутатов. 16 марта в городе прошел массовый пикет в поддержку Субботиной.

Сегодня, 24 марта, Челябинский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката парламентария, заменив содержание в СИЗО на домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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