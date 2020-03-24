В Челябинске открыли горячую линию для одиноких пенсионеров по доставке продуктов и лекарств

Пожилые челябинцы могут обратиться за помощью на горячую линию по коронавирусу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в условиях принимаемых мер по профилактике коронавирусной инфекции комплексными центрами социального обслуживания населения города организована горячая линия, на которую могут обратиться одинокие граждане старше 60 лет и оставить заявку на получение помощи со стороны работников социальных служб в приобретении за счет средств граждан и доставке на дом продуктов питания, лекарственных средств, предметов первой необходимости, а также оплате услуг ЖКХ.

Телефоны комплексных центров социального обслуживания населения по районам Челябинска:

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска» 790 24 97

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району города Челябинска» 225-23-62

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Ленинскому району города Челябинска» 256-36-46, 256 30 73

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Металлургическому району города Челябинска» 735-69-36

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району города Челябинска» 261-84-49, 261 85 78

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Тракторозаводскому району города Челябинска» 775-49-54

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району города Челябинска» 731 70 05

По данным телефонам одинокие пожилые граждане могут обратиться с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, после 16-00 и в выходные дни обращаться по телефону «горячей линии» 8 351 423 01 34

Работа по выполнению заявок будет организована сотрудниками комплексных центров социального обслуживания с привлечением волонтерских и добровольческих организаций.

«Обращаем внимание, что сотрудники комплексных центров имеют соответствующие удостоверения, а о визите волонтера пожилого человека обязательно предупредят. Во избежание случаев мошенничества рекомендуем пожилым людям быть более внимательными и осторожными при контактах с посторонними людьми», – обращается мэрия к пожилым челябинцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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