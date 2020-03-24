Скандально известный спортивный функционер покидает ХК «Трактор»

Экс-начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Евгений Иванов уходит из «Трактора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Евгений Иванов уходит в отставку с поста заместителя генерального директора «черно-белых» в связи с упразднением должности. Об этом сообщил официальный telegram-канал ХК «Трактор».

«Коллектив хоккейного клуба благодарит Евгения Викторовича за проделанную работу, неравнодушие и высокий профессионализм», – говорится в сообщении.

Напомним, в руководство челябинского клуба Евгений Иванов пришел вслед за Борисом Видгофом. До этого он занимал кресло начальника управления по физической культуре и спорту, пережив в этой должности нескольких градоначальников.

Именно с деятельностью Иванова связана череда скандалов, которую потянула за собой жесткая оптимизация сети детских спортивных школ в Челябинске: учреждения сливали по нескольку штук в единое юридическое лицо, а не согласных директоров выбрасывали на улицу, несмотря на протесты воспитанников и их родителей.

Кроме того, в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Иванова обвинили в получении взятки: якобы, за получение субсидии руководство ХК «Трактор» оплатило ему поездку в Швейцарию. Однако, чиновник смог оправдаться, доказав, что не имел возможности влиять на решение о выделении денег клубу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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