Ученые обнаружили прародителя всех современных животных

Прародитель всех животных обнаружен в Австралии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», геологи нашли окаменелое червеобразное существо, обитавшее более 555 миллионов лет назад. Ученые уверены, что именно оно является первым предком большинства известных сегодня животных и человека.

Червя назвали Ikaria wariootia. На сегодняшний день он является самым ранним билатерианцем – организмом с передней и задней частями, двумя симметричными сторонами и отверстиями на обоих концах, соединенными кишечником.

Ученым известны и более ранние многоклеточные организмы – такие как губки и водорослевые маты. Но большинство из них не имеют прямого отношения к современным животным.

Ученые считают, что развитие двусторонней симметрии было критическим шагом в эволюции животной жизни, давая организмам возможность целенаправленно двигаться и продуктивный способ организации их тел.

Биологи-эволюционисты, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех билатериан был бы простым и маленьким, с «рудиментарными» органами чувств. Но до сих пор считалось, что окаменелых останков такого животного нет.

В течение последних 15 лет ученые, изучая окаменелые норы, найденные в отложениях эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет в Нильпене (Южная Австралия), предполагали, что они сделаны билатерианцами, но тех, кто делал эти норы, обнаружить не удавалось.

Доктор университета Калифорнии (Риверсайд) Скотт Эванс и профессор Мэри Дрозер заметили крошечные овальные отпечатки возле некоторых нор. Они провели исследование с помощью трехмерного лазера и выявили форму цилиндрического тела с четко выраженными головой и хвостом и слегка рифленой мускулатурой.

Существо имело от 2 до 7 миллиметров в длину и от 1 до 2,5 миллиметров в ширину, причем самое крупное по размеру и форме напоминало рисовое зернышко.

«Это самая древняя окаменелость, которую мы получаем с таким типом сложности, – цитирует профессора Дрозер британское издание Metro. – Другие ранние многоклеточные организмы, вероятно, были эволюционными тупиками».

По словам Мэри Дрозер, исследованный образец зарылся в тонкие слои хорошо насыщенного кислородом песка на дне океана в поисках органического вещества, что указывает на рудиментарные сенсорные способности.

Кроме того, у окаменелостей различимы поперечные V-образные гребни, это дает основания предполагать, что Икария двигалась, сокращая мышцы по всему телу, подобно червю, известному как перистальтическая локомоция.

Профессор утверждает: свидетельства смещения отложений в норах и признаки того, что организм питался погребенным органическим веществом, показывают, что Икария, вероятно, имела рот, анус и кишечник.

«Именно это и предсказывали эволюционные биологи», – резюмировала Дрозер.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.03.20

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