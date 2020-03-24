Челябинская городская Дума ушла на дистанционку

Челябинская городская Дума переходит на дистанционный режим работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, с 24 марта муниципальный парламент переходит на дистанционный режим работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-пр.

«Заседания постоянных комиссий Челябинской городской Думы 24, 25 марта и заседание Челябинской городской Думы 31 марта 2020 года будут проводиться путем заочного поименного голосования согласно Регламенту Челябинской городской Думы», – уточнили в пресс-службе Думы.

При этом в приемную городского парламента челябинцам рекомендуют обращаться интернет. Как уточнили в Думе, большая часть сотрудников аппарата также будут работать удаленно. В своих кабинетах остались лишь руководство парламента и начальники отделов и управлений.

Между тем, ряд экспертов уже ранее заявляли, что уход депутатов на дистанционную работу лишит Челябинскую городскую Думу последних намеков на политическую субъектов, окончательно превратив ее в орган, штампующий любые угодные мэрии Челябинска решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.20

Минтруд РФ уточнил, сколько россиян переведено на неполный рабочий день. / Ученые обнаружили прародителя всех современных животных. / Скандально известный спортивный функционер покидает ХК «Трактор». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»