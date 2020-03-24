Мэрии Челябинска предложили освободить Комсомольскую площадь от лишней дороги

Общественники Челябинска предлагают убрать ненужный дублер проспекта Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты общественной организации «Гражданский патруль» предложили провести реконструкцию Комсомольской площади в Челябинске и убрать дублирующий поворот.

Общественники обратили внимание, что в ходе проведения так называемой «дорожной революции» на Комсомольской площади появился длинный правый поворот с проспекта Ленина на улицу Рождественского. Теперь прямо рядом с памятником героям тыла Великой Отечественной войны – танком ИС-3 – находятся дорога и парковка.

Городские активисты уверены, что эта дорога не нужна, поскольку чуть дальше на проспекте Ленина уже есть правый поворот. Новая дорога делает менее доступной остановку общественного транспорта, к тому же рядом находится школа, и дети вынуждены переходить оживленную дорогу к учебному заведению дважды.

Общественники отметили, что находящаяся на повороте парковка обнесена пешеходными ограждениями, которые затрудняют проход на нее. В итоге мемориал совершенно теряется на фоне дорог и развязок, а недавно реконструированный парк имени Терешковой из-за обилия дорог не притягивает прогуливающихся горожан.

Иллюстрация из группы «Гражданский патруль Челябинск», VK

«В прошлом году парк им. Терешкой реконструировали, но мы не видим, чтобы он действительно стал центром притяжения. Одна из причин этому – сложная развязка на проспекте Ленина. Люди вынуждены преодолевать несколько дорог, чтобы попасть в парк», – говорит представитель общественников.

Настоящий центр притяжения должен сам привлекать людей, здесь же, наоборот, возникают дополнительные препятствия, отмечают активисты. В итоге пешеходный маршрут, включающий в себя остановку общественного транспорта, оказался разорван. «При этом, как показывает практика, автомобилисты не пользуются дублером, поскольку поток автотранспорта в Ленинский район уходит двумя кварталами ранее на автодорогу «Меридиан», а общественный транспорт этой дорогой не пользуется, поскольку ему нужно подойти к остановке, расположенной на основной проезжей части. Поток с улицы Горького туда просто физически не заедет», – утверждают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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