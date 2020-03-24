Челябинец оставил пожилых родителей без жилья, чтобы расплатиться с долгами

Житель Челябинска осужден за хищение квартиры своих престарелых родителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 53-летнего местного жителя виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Установлено что мужчина уговорил своих пожилых родителей 83 и 82 лет продать их квартиру, а на вырученные деньги приобрести им квартиру меньшей площадью и погасить его долги. Пенсионеры, полностью доверяя своему сыну, продали квартиру, отдав ему вырученные 2 миллиона 440 тысяч рублей сыну. Однако, тот забрал все деньги, оставив родителей без жилья.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество – квартиру, принадлежавшую пожилым родителям, который решением суда сохранен до разрешения дополнительных исковых требований потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

За мошенничество «любящего сына» приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.20

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