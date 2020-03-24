«Работаем с колес»: в Челябинске не исключили, что помощь одиноким пенсионерам с продуктами окажется платной

Ситуация с доставкой продуктов одиноким пенсионерам выпала из юридического поля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», органы соцзащиты Челябинска столкнулись с дополнительными сложностями после начала работы горячей линии, позвонив на которую одинокие пожилые люди могут заказать доставку продуктов, лекарств и оплату услуг ЖКХ.

Напомним, ранее мэрия Челябинска объявила, что в условиях принимаемых мер по профилактике коронавирусной инфекции комплексными центрами социального обслуживания населения города организована горячая линия, на которую могут обратиться одинокие граждане старше 60 лет и оставить заявку на получение помощи со стороны работников социальных служб в приобретении за счет средств граждан и доставке на дом продуктов питания, лекарственных средств, предметов первой необходимости, а также оплате услуг ЖКХ.

Для этого пенсионерам предлагали позвонить по телефонам комплексных центров социального обслуживания населения, действующих в каждом районе Челябинска. Однако, первые обращения поставили горожан перед необходимостью оплаты помощи. По крайней мере, об этом сообщили сразу в нескольких комплексных центрах.

Однако к вечеру ситуация изменилась. Так, в комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района РИА «Новый День» сообщили, что услуга для пожилых одиноких горожан будет бесплатной до окончания действия повышенных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В пресс-службе мэрии Челябинска ситуацию с платностью услуг прояснили. «Дело в том, что оказание услуги по доставке на дом продуктов, лекарств, помощи при оплате услуг ЖКХ действует у нас давно, – рассказали в мэрии. – В случае штатной ситуации она регламентирована законом Челябинской области, который гласит, что одинокие граждане могут бесплатно воспользоваться ею один раз в месяц. После этого они могут заключить с центром социального обслуживания договор на оказание услуги на регулярной основе. Это обойдется в 128 рублей в месяц. Но мы с вами понимаем, что сегодня ситуация далека от штатной. И нам приходится действовать, как говорится, «с колес». Потому что ситуация меняется каждый час. Конечно, сейчас наша задача – сделать эту услугу максимально бесплатной. В этом нам помогают волонтеры, которые, конечно, никаких денег брать не будут. В целом все будет зависеть от загруженности социальных работников, оттого, насколько много появится дополнительных возможностей. Во всяком случае, мы сделаем все, чтобы эта помощь оказалась максимально приемлемой для наших горожан».

Кроме того, в пресс-службе мэрии напомнили, что эта услуга носит заявительный характер. Это значит, что пожилые одинокие челябинцы должны сами поставить сотрудников комплексных центров в известность о том, что им нужна такая помощь. Это необходимо, в том числе для того, чтобы исключить мошеннические действия в отношении горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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