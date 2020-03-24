Четверо челябинцев могли подхватить коронавирус в больнице

Челябинец с условно-положительным тестом на коронавирус лежал в больнице с четырьмя пациентами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из пациентов инфекционного отделения ГКБ №8, куда доставили вернувшегося из Великобритании челябинца с подозрением на коронавирусную инфекцию, рассказал в видеообращении, что горожанина «подселили» в палату, где уже лежали четыре человека.

Мужчина, работающий пилотом, записал видеообращение, где рассказал о ситуации, в которой оказался он сам и еще три южноуральца. «Врачи говорят, что у человека, который был с нами пятым в палате, предварительно подтвердили коронавирус. По новостям говорят, что он лежал один. Но это ложь. Он не был изолирован, его поселили в общий бокс на пять человек, – говорит челябинец в видео, опубликованном 31tv.ru. – Никто ничего толком не говорит. Если у него отрицательный результат, то все хорошо. Но смущает, что я сюда приехал на сутки раньше, чем он, и у меня теста нет, а он прибыл позже, и у него уже готов. Медсестра сказала (мы ее допытали): да, у него подозрительный тест, а у вас отрицательный. Нам смысла врать нет, мы хотим только вовремя выйти отсюда. У меня 14 дней с момента пересечения границы, я приехал лечиться, а меня, возможно, заразили. И в такой же ситуации люди в палате, которые проявили добропорядочность, поступили как сознательные граждане, и входит они страдают».

В минздраве регионе подтвердили, что челябинец, прибывший из Великобритании, контактировал с пациентами в больнице. По словам заместителя министра здравоохранения Челябинской области Евгения Ванина, с настоящее время мужчина находится в настоящее время в изолированном боксе. Однако, при поступлении его поместили в общую палату. За пациентами, находившимися в палате, установили медицинское наблюдение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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