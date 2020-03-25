На Южном Урале взвоют сирены

В Челябинской области проверят систему оповещения населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сегодня, 25 марта, в период с 11:00 до 14:00, будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

Как пояснили в министерстве общественной безопасности региона, единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Он подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах Челябинской области.

Для проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов проводного радиовещания и цифрового эфирного радиовещания (радио «Россия») два раза в год проводятся соответствующие мероприятия.

«Услышав звуки электросирены, немедленно включите проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия» или телеканал «Россия-24») и прослушайте информационное сообщение», – отметили в министерстве.

Тексты сообщений передаются в течение пяти минут. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Людей, находящихся на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

«Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы. В целях ее совершенствования министерство общественной безопасности Челябинской области осуществляет замену устаревшего оборудования на современные (цифровые) решения, электросирен – на громкоговорящие установки, а также организацию перехвата цифрового телевидения (в том числе вещания кабельных операторов)", – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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