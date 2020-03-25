Южноуральский парламент ушел на удаленку

Законодательное Собрание Челябинской области переведено на дистанционный режим работы.

По словам спикера областного парламента Владимира Мякуша, таким образом решено уберечь от опасности сотрудников аппарата ЗСЧО, большинство из которых – женщины с детьми и люди «старшего» возраста.

Сам Мякуш и его заместители, несмотря на солидный возраст, решили рискнуть и работать в прежнем режиме.

Напомним, спикеру южноуральского парламента через пару месяцев исполнится 72 года. Из шести его заместителей самые молодые – 51-летний Олег Голиков и 53-летний Константин Захаров. Марине Поддубной без малого 57 лет, Константину Струкову – 62 года, Анатолию Брагину и Юрию Карликанову – 68 лет. На работу вместе с ними будут выходить начальники 11 управлений и дежурные.

Челябинск, Павел Зварзин

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