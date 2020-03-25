Не по карману: самый дорогой игрок КХЛ покидает «Магнитку»

Сергей Мозякин отказался продлять контракт с магнитогорским «Металлургом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападающий «Металлурга», хоккеист, проведший наибольшее количество игр и забивший больше всех голов в КХЛ, Сергей Мозякин уходит из южноуральской команды. Это подтвердил его агент Сергей Паремузов.

«У Сергея Мозякина действующий контракт с «Металлургом» до 30 апреля 2020 года. Клуб сделал предложение, которое представляется нам неприемлемым. С другими клубами до 30 апреля мы не имеем права вести переговоры. После 30 апреля мы вступим в переговорный процесс с командами в КХЛ. Переговоры с «Металлургом» закончились», – цитирует портал «Чемпионат» Паремузова.

Хоккеисту, которому на следующей неделе исполняется 39 лет, руководство «Металлурга» предложило остаться за зарплату, втрое меньшую, чем сейчас.

Это связано с тем, что со следующего сезона в КХЛ установлен «потолок» зарплат в 900 миллионов рублей за сезон. Между тем, только Сергей Мозякин, являвшийся самым дорогим игроком в лиге, обходился магнитогорцам в 180 миллионов рублей в год. А еще семеро хоккеистов «съедают» 80% зарплатного лимита, как сообщил недавно вице-президент и директор клуба Сергей Ласьков. Именно поэтому команда пока еще не заявилась на участие в следующем сезоне.

Но если контракты части наиболее дорогих игроков истекают в 2021 году и поэтому не включены в лимиты, то у Мозякина договор истекал весной этого года. И платить ему, как раньше, клуб уже не мог. По информации источников, форварду предложили остаться за 50-60 миллионов рублей в год. Но это его не устроило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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