Мэрия Челябинска ищет компанию, устроившую незаконную свалку снега на берегу Миасса

В администрации Челябинска подтвердили незаконность появления сугробов грязного снега у поселка Благодатово.

Напомним, о кучах грязного снега, скапливающихся по периметру ограды жилищного комплекса, жители Благодатово рассказали на минувшей неделе.

По словам челябинцев, десятки КАМАЗов поначалу вываливали снег рядом с поселковым заборов. А когда место там кончилось, стали сваливать грязный снег на берег реки Миасс. Причем сугробы уже начали таять, а грязная вода потекла прямиком в водоем.

Управляющая компания, обслуживающая территорию, заявила, что ее сотрудники к происходящему отношения не имеют. В мэрии же Челябинска и региональном министерстве экологии пообещали разобраться в ситуации.

Городские чиновники проверку закончили. По информации управления развития и благоустройства городской среды Челябинска, снежная свалка рядом с Благодатово незаконна. Теперь мэрия ищет нарушителей. Им грозит до 300 тысяч рублей штрафа за нарушение правил благоустройства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.03.20

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