С водителя автоцистерны, торопившегося на пожар, требуют 5 миллионов за смертельное ДТП

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о совершении ДТП водителем пожарной автоцистерны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя пожарной автоцистерны. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, мужчина 20 сентября ехал на срочный вызов в Златоусте, управляя служебным автомобилем с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Однако на перекрестке проспекта Мира и улицы 40-летия Победы автоцистерна столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», водитель которого получил многочисленные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

«Следствием установлено, что обвиняемый выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись, что водитель автомобиля «Лада Гранта», который двигался на зеленый сигнал светофора, уступает ему дорогу», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Потерпевшей по уголовному делу заявлен иск о возмещении морального вреда на 5 миллионов рублей, на имущество обвиняемого наложен арест.

Вину в совершении преступления пожарный признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Златоустовский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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