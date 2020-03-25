Уральские металлурги продолжат снижать затраты на энергоресурсы

На ММК утверждена новая Энергетическая политика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», приказом генерального директора Павла Шиляева утверждена новая Энергетическая политика Общества, стратегической целью которой является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината.

Достижению этой цели будут способствовать совершенствование системы контроля за использованием энергетических ресурсов, повышение эффективности использования энергоресурсов на каждом рабочем месте, максимально полное и эффективное использование вторичных энергоресурсов и многое другое. Приказ предусматривает также совершенствование внутренних нормативных документов в соответствии с изменением законодательства в сфере энергосбережения.

Постоянное повышение уровня знаний и компетентности работников в вопросах энергосбережения станет основой для принятия наиболее энергетически эффективных решений при модернизации основного технологического и энергетического оборудования. Предполагается максимально полное проведение сертификации оборудования на соответствие нормативам расхода энергии. Каждый работник ПАО «ММК» на своем рабочем месте должен стремиться к снижению энергетических затрат.

В 2019 году, благодаря реализации мероприятий по повышению энергоэффективности, в ПАО «ММК» получен экономический эффект на сумму около 500 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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