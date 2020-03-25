На Урале школьник изнасиловал младшеклассницу

В Челябинской области 15-летний подросток изнасиловал 10-летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о преступлении в полицию сообщили сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Подросток затащил девочку в коллектор системы отопления и совершил насильственные действия сексуального характера.

Школьник арестован, находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.03.20

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