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Среда, 25 марта 2020, 14:05 мск

Новости Челябинск

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На Урале школьник изнасиловал младшеклассницу

В Челябинской области 15-летний подросток изнасиловал 10-летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о преступлении в полицию сообщили сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Подросток затащил девочку в коллектор системы отопления и совершил насильственные действия сексуального характера.

Школьник арестован, находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.03.20

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