Медики не могут найти трех челябинцев, контактировавших с больным коронавирусом

Троих челябинцев, контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией, не могут найти по их домашним адресам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к поиску контактировавших с челябинцем, заразившимся коронавирусом в Италии, подключили полицию. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

По словам чиновницы, трех человек, контактных по инфекции, не могут найти по месту их жительства. Известно, что они общались с вернувшимся из Италии челябинцем, у которого подтвердилось заболевание. «Сегодня мы обращаемся к органам внутренних дел, чтобы они приняли участие в наших розысках, чтобы граждане прошли обследование. Мы не знаем их состояние здоровья, поэтому они требуют медицинского освидетельствования и обследования. Мероприятия также проводились по месту учебы дочери, в ЧелГУ. Здесь обследование также прошли не все, мероприятия продолжаются. Вызывает удивление, что люди, которые должны быть законопослушными, до сих пор не прошли обследование», – посетовала Светлана Лучинина.

Кстати, отношение к опасности со стороны некоторых горожан также вызывает удивление медиков. Так, по словам замглавы регионального управления Роспотребнадзоре, в контрольный орган начали обращаться сотрудники ряда коммерческих предприятий, сообщающих, что их руководители, вернувшись из-за границы, вышли на работу и не надевают даже маску.

Кроме того, некоторые горожане сообщают о несоблюдении своими соседями режима самоизоляции по прибытии из-за рубежа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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