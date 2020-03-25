В Челябинске рекомендуют закрыть аттракционы, ночные клубы и кальянные

В Челябинске ужесточают меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативный штаб по координации проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Челябинска принял решение перевести все муниципальные учреждения на прием о предварительной записи. Городские власти рекомендуют перейти на новый режим с четверга, 26 марта.

На дистанционную работу и прием по предварительной записи рекомендовали перейти, прежде всего, многофункциональным центрам, управлениям соцзащиты и учреждениям ЗАГС.

Кроме того, с завтрашнего дня чиновники совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции начнут переговоры с собственниками ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и кальянных. Им также рекомендовано прекратить работу. При этом в полиции предлагают вести дело даже не столько с собственниками самих учреждений, а непосредственно с арендодателями, предоставляющими свои площади для работы развлекательных организаций.

Также в мэрии рекомендовали руководству торговых комплексов закрыть детские игровые комнаты, аттракционы и игровые автоматы.

Особенно сложно складываются взаимоотношения между городскими чиновниками и частными спортивными школами. Им также направлены письма с рекомендацией о приостановке тренировочного процесса. «Конечно, частные спортивные школы крайне негативно это воспринимают. И, в основном, продолжают свои занятия», – признал начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников.

Отметим, что ранее шла речь и о закрытии бассейнов. Однако, на заседании оперативного штаба речи об этом даже не шло. Между тем, водно-спортивные комплексы продолжают работать в Челябинске. По крайней мере, никакой информации о приостановке деятельности на их официальных сайтах нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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