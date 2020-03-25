На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области возможно усиление ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 26 марта, на территории региона ожидается усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Южноуральцам рекомендуют плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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