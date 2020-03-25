В Челябинске пустеют дороги и общественный транспорт

В Челябинске стало свободнее на дорогах и в салонах автотранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала недели водители общественного транспорта отмечают снижение пассажиропотока. На сегодняшний день число пользующихся автобусами, троллейбусами и трамваями сократилось на 10% – 20%.

Водители маршруток отмечают снижение на 20% – 30%: «Утром работяги еще едут на заводы, а потом можно количество пассажиров резко падает, – рассказали РИА «Новый День» в одной из компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. – Бывает, что целый круг делаем полностью пустыми. Раньше такого не было».

О резком снижении числа пассажиров заявляют и таксисты. Многие собираются переходить на доставку продуктов, хотя подобный вид работы у них не котируются.

Зато на дорогах стало просторнее, исчезли многие «хронические» пробки. Даже в часы пик. Вот, например, ситуация на 18:00 сегодняшнего дня:

Заторов, традиционно возникающих в это время на проспекте Победы от улицы Кирова до Свердловского проспекта и от Свердловского проспекта до улицы Молдавской, на Свердловском проспекте от Калинина и Островского до Победы, а также многих других сегодня не наблюдалось.

Зато сегодня днем, несмотря на середину рабочей недели, многие парки были буквально забиты битком.

Челябинск, Павел Зварзин

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