Один из уральских мэров вернулся из-за границы, но проигнорировал самоизоляцию

На главу Коркино, вернувшегося из отпуска за рубежом, пожаловались губернатору Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сообществе «Алексей Текслер, помоги» сегодня, 25 марта, были опубликованы сразу два поста с жалобой на Дмитрия Гатова.

«Этот господин, видимо, в свой законный отпуск слетал в страну с нехорошей обстановкой, – пишут южноуральцы. – Все бы хорошо, но как только он оттуда вернулся, ни о каком карантине речи не шло. Данный господин сразу вышел на работу и тут же стал собирать совещания и рассказывать о коронавирусе. Так сказать, слетал – набрался опыта, видимо. Странно просто у нас происходит. В Ставрополье наказывают главного инфекциониста за несоблюдение условий карантина, а здесь что? Особый случай? Или пока все Коркино не вымрет? Или обязательно нужен резонанс? Примите, пожалуйста, к сведению!»

В администрации Коркино подтвердили, что 11 марта Дмитрий Гатов, действительно, вернулся из поездки в Таиланд. Правда, на работу он вышел лишь по окончании отпуска – 17 марта. При этом сразу, как только стало объявлено о необходимости самоизоляции (19 марта) чиновник тут же покинул рабочее место, заверили в мэрии.

На сегодня, по данным администрации Коркино, Дмитрий Гатов получил два отрицательных результата тестирования и снова вышел на работу.

Напомним, ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина заявила, что к ним в ведомство приходят письма от сотрудников, которые сообщают, что работодатель вернулся в страну, вышел на работу и даже не надевает маску. Кроме того, южноуральцы жалуются на соседей, вернувшихся из-за рубежа и не предпринимающих никаких мер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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