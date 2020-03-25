Школы Челябинской области уходят на карантин

Из-за короновируса в школах Южного Урала объявили карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по окончании весенних каникул образовательный процесс в школах Челябинской области возобновлен не будет. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, с 26 марта до особого распоряжения объявляется карантин во всех школах, учреждениях профессионального образования и организациях дополнительного образования.

Кроме того, приостанавливается деятельность ночных клубов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат.

Также губернатор поручил министру социальных отношений Челябинской области обеспечить на безвозмездной основе оказание одиноким гражданам старше 65 лет услуг по доставке продуктов питания, лекарственных средств и оплаты услуг ЖКХ.

Документ, содержащий дополнительный пакет ограничительных мер и мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, Алексей Текслер подписал сегодня, 25 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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