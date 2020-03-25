В Челябинской области ввели карантин для людей старше 65 лет

В Челябинской области ввели карантин для пожилых людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел дополнительный ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В числе прочего предписано южноуральцам в возрасте старше 65 лет ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торгово-развлекательных учреждений.

«Дано прямое поручение министерству социальных отношений обеспечит бесплатное оказание услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, по доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, а также содействию в оплате жилищно-коммунальных и иных услуг», – сообщили в правительстве Челябинской области.

Как конкретно будет исполняться это поручение, пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.03.20

Школы Челябинской области уходят на карантин. / Путин обратился к россиянам: будет карантин с соцгарантиями. / Один из уральских мэров вернулся из-за границы, но проигнорировал самоизоляцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»