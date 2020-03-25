В Челябинской области ввели карантин для людей старше 65 лет

В Челябинской области ввели карантин для пожилых людей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел дополнительный ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В числе прочего предписано южноуральцам в возрасте старше 65 лет ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торгово-развлекательных учреждений.
«Дано прямое поручение министерству социальных отношений обеспечит бесплатное оказание услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, по доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, а также содействию в оплате жилищно-коммунальных и иных услуг», – сообщили в правительстве Челябинской области.
Как конкретно будет исполняться это поручение, пока не сообщается.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 25.03.20
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