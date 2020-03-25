В Челябинской области оптимизация добралась до судов

Южноуральские парламентарии попросили Госдуму закрыть три суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из вопросов повестки заседания Законодательного собрания Челябинской области, запланированного на 26 марта, должна была стать законодательная инициатива по ликвидации Кизильского, Нязепетровского районных, а также Карабашского городского судов.

Подготовленный для голосования законопроект предлагает передать их функции Агаповскому районному, и Верхнеуфалейскому и Кыштымскому городским судам. Окончательное решение по вопросу должна принять Государственная Дума.

Как следует из пояснительной записки, предлагаемая инициатива позволит не только привести устройство судебной системы Челябинской области в соответствие с действующим федеральным законодательством, но и более равномерно распределить нагрузку на федеральных судей, что обеспечит сокращение сроков рассмотрения дел, а также позволит надлежащим образом исполнить федеральный закон в части формирования списков присяжных заседателей.

Так, на сегодня в Нязепетровском районном и Карабашском городском судах в штате состоят по два судьи, в Кизильском районе – три. «В связи с малым составом указанных судов затруднительно реализовать предусмотренное процессуальным законодательством право на рассмотрение уголовных дел коллегией из трех судей, кроме того, затруднительно выполнить положения процессуального законодательства о последствиях отвода судьи, о направлении дела на новое рассмотрение вышестоящей инстанцией в суд первой инстанции в ином составе судей. Увеличение штатной численности судей Кизильского, Нязепетровского районных судов и Карабашского городского суда при такой ситуации потребует изыскания дополнительных площадей для судов, а также приведет к неоправданному увеличению затрат на создание новых рабочих мест для судей и работников аппарата судов, а также на материально-техническое обеспечение судей и работников аппарата судов», – говорится в пояснительной записке к решению законодательного собрания.

В связи с этим южноуральские депутаты предлагают коллегам из Государственной Думы ликвидировать действующие суды, оставив на местах лишь судебные присутствия. Сюда жители смогут подавать иски, рассматривать которые будут в других муниципалитетах. Правда, в таком случае для участия в судебных заседаниях южноуральцам придется преодолевать расстояние в 70, а то и 150 километров, замечают некоторые скептически настроенные парламентарии.

Правда, заседание ЗСЧО, намеченное на 26 марта, отменили из-за коронавируса. Поэтому решение вопроса откладывается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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