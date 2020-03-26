Коронавирус на Южном Урале: еще трое заболевших плюс несколько первичных положительных проб

Число официально подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области увеличилось до 8.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новосибирской лаборатории «Вирус» подтвердили положительные анализы коллеги челябинца, прилетевшего из Италии и заразившего свою семью, а также горожан вернувшихся, из Великобритании и Чехии.

Кроме того, зафиксировано еще три первичных положительных пробы: один мог заразиться все от того же мужчины из Италии, еще двое вернулись из Турции и Вьетнама.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, эти трое ни с кем, кроме близких, не контактировали (видимо, речь идее о контактах после возвращения).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.03.20

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