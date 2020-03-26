На Южном Урале закрывают бассейны, в Челябинске об этом пока не знают

В Челябинской области закрывают все бассейны и ограничивают посещение фитнес-залов. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня и касаются как государственных, так частных организаций. Фитнес-центры могут продолжить работу, но при условии, что в зале будет не более 50 человек.

Корреспонденты РИА «Новый День» обзвонили несколько городов и выяснили, что в Миассе бассейны уже закрыты – до 10 апреля. Аналогичная ситуация в златоустовском бассейне «Таганай», а вот в «Уралочке», тоже закрытой сегодня, длительность карантина сказать не смогли: «Как Путин скажет», – ответила администратор.

В Магнитогорске планы корректируют на ходу: «Вот только что получили письмо, поэтому с этой минуты не работаем. Как долго продлится, не знаем – следите за информацией в соцсетях.

В Челябинске, похоже, письма еще не получали: все городские бассейны сегодня работают. И только «Строитель» предупредил, что закрывается с 27 марта – информация об этом «висит» на главной странице официального сайта. В бассейнах «Цитрус» и «Планета Ариант» сообщили, что сегодня работают, но на счет последующих дней нужно уточнить позже.

А в спорткмоплексе ЮУрГУ и бассейне «Юбилейный» работают оптимисты: «Работаем. Закрываться не собираемся», – заявили в обеих организациях. Правда, отметили, что если вдруг все-таки уйдут на карантин, все абонементы после открытия будут продлены.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.03.20

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