В Челябинской области начали штрафовать за фейки о коронавирусе

Полиция поймала жительниц Южного Урала, распространявших в соцсетях недостоверную информацию о распространении нового типа вируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция начала жестко контролировать виртуальное пространство, отслеживая недостоверные сообщения о распространении коронавируса. При этом провинившимся грозят весьма чувствительные штрафы.

В Челябинской области полицейское внимание ощутили на себе две жительницы ЗАТО Озерск.

Так, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что 32-летняя озерчанка опубликовала у себя на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию о распространении коронавирусной инфекции, которую услышала в маршрутном такси. Что именно написала женщина, в полиции не уточняют, но отмечают, что озерчанка представила все как достоверный факт, чем «создав тем самым угрозу общественной безопасности». В итоге в отношении жительницы Челябинской области составили административный протокол, и суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей. Запись со своей личной страницы она удалила.

Во втором случае в сети полиции попалась 12-летняя школьница, так же из Озерска. Девочка предложила администратору популярного в городе сообщества разместить сообщение о смерти человека от коронавируса. Впрочем, сообщение в сети так и не появилось, так как не получила подтверждения. Зато об инициативном подростке сообщили в полицию. В результате девочке вынесли официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение требований российского законодательства. Помимо этого, стражи порядка провели профилактические беседы как с ребенком, так и с ее родителями.

«Сотрудники полиции обращаются к гражданам и напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, необходимо внимательно относится к увлечениям своего ребенка в сети Интернет и объяснить ему, что «шутливые» посты могут привести к негативным последствия, при этом ответственность может понести не только несовершеннолетний, но и его родители», – отметили в пресс-службе южноуральского полицейского главка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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