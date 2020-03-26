Социологи: в Челябинске не боятся коронавируса

Большинство челябинцев не боится коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС обратились к челябинцам с вопросом о том, опасаются ли они заболеть коронавирусом.

Инициативный опрос горожан старше 18 лет методом личного формализованного интервью проходил 20-24 марта во всех районах Челябинска. Объем выборочной совокупности составил 700 респондентов. Статистическая погрешность данных: по городе в целом +4,0%, по отдельным районам +10,0%.

Исследование показало, что опасается коронавирусной инфекции каждый третий опрошенный (32,3%). При этом 10% респондентов выбрали вариант ответа «Очень опасаюсь», остальные 22,3% сказали, что скорее опасаются заболеть коронавирусной инфекцией. Среди тех, кто испытывает опасение, чаще представлены женщины, респонденты с высшим образованием, обеспеченные на среднем уровне челябинцы, сообщают социологи Президентской академии.

Большинство горожан, принявших участие в опросе (59,2%), не боятся заразиться коронавирусом. Из них 23,7% выбрали вариант ответа «Скорее не опасаюсь», 35,5% заявили, что совершенно не боятся подхватить коронавирус. Чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, эту позицию выбирают мужчины.

Еще 8,5% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. В данной группе опрошенных чаще представлены женщины, горожане, не имеющие высшего образования, в возрасте старше 60 лет, неработающие пенсионеры, а также малообеспеченные челябинцы. «Видимо, это те люди, для которых распространение коронавирусной инфекции – не самая насущная проблема, они заняты решением повседневных социально-экономических проблем. Между тем, напомним, что представители старшей возрастной группы как раз относятся к числу наиболее уязвимых для заболевания коронавирусом категорий людей», – говорят исследователи.

Напомним, на прошлой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового опроса россиян о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, ее опасности и способах борьбы с ней. Было отмечено, что абсолютное большинство россиян (82%) хорошо информированы о коронавирусе. В целом почти все наши соотечественники слышали о вирусе в той или иной степени (99%). Более половины россиян (61%) в той или иной степени уверены, что российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, но 32% настроены скептично.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.20

В Челябинской области начали штрафовать за фейки о коронавирусе. / На Южном Урале закрывают бассейны, в Челябинске об этом пока не знают. / Коронавирус на Южном Урале: еще трое заболевших плюс несколько первичных положительных проб. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»