Освободить от налогов и ответственности за задержку зарплаты: бизнес выдвинул свои предложения челябинским властям

Представители ресторанного и гостиничного бизнеса предложили свои меры для снижения экономического негатива от пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители ресторанного и гостиничного бизнеса направили правительству Челябинской области письма, где предлагают меры по поддержке своих отраслей, оказавшихся среди наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Так, предприниматель Борис Видгоф, владеющий несколькими гостиницами, первым по важности шагом считает снижение Центробанком ключевой ставки рефинансирования сразу на 2% – до 4%. Также бизнесмен предлагает с 1 апреля действующие ставки по кредитам на 1% государственными банками. При этом власти должны рекомендовать сделать то же самое и коммерческим банкам.

Кроме того, необходимо провести работу с банками и микрокредитным организациями по проведению отсрочек по кредитам и займам населению и субъектам бизнеса на 90 дней. Мера будет способствовать недопущению роста долговой нагрузки населения и бизнеса в связи с коронавирусом. Кредитные каникулы уже ввели в Великобритании, Швеции, Казахстане и Армении, рассматривается вопрос о введении на Украине. Также обязать банки временно отменить начисление штрафов за просрочку платежей», – предлагает Видгоф.

Что касается бизнеса, то предприниматель предлагает на период пандемии полностью освободить от налогов малые и средние предприятия, предоставить всем отсрочку по выплатам в соцфонды, а также до 30 апреля отменить штрафы за нарушение налогового законодательства.

Президент ассоциации рестораторов Челябинска Олег Иванов считает необходимым признать коронавирус форс-мажором, что поможет в переговорах с арендодателями по поводу приостановки платежей по аренде. А также выдавать предприятиям общественного питания государственные беспроцентные займы.

Кроме того, он предложил ввести каникулы по уплате коммунальных услуг, отменить с 1 мая до 30 сентября (сезон размещения летних кафе, веранд и террас) плату за размещение нестационарных торговых объектов по всем договорам с КУИЗО и разрешить им функционировать в существующем облике, ввести мораторий на контрольно-надзорную деятельность, а также разрешить открывать летние залы в сезоне 2020 года без препон со стороны власти. Также представитель рестораторов предлагает приостановить действие статей Гражданского кодекса РФ, регулирующих материальную, административную и уголовную ответственность за задержку выплаты заработной платы сотрудникам.

Предложение бизнес-сообщества уже обсуждались на закрытой встрече бизнеса и вице-губернатора Челябинской области Егора Ковальчука. Правда, пока чиновники предпринимателей, видимо, не слышат. Так, своеобразным ответом на предложения о снижении ставки по кредитам можно считать такая позицию «главного по экономике региона. «Мы уже направили во все кредитные организации наши рекомендации по установлению моратория на повышение процентных ставок для физлиц и организаций, – цитирует Znak.com министра экономического развития Челябинской области Наталью Лугачеву. – Уже завтра мы запускаем переговорный процесс и собираем всех представителей банковского сектора региона».

Видимо, уговаривать банки не повышать процентные ставки по кредитам после того, как ЦБ оставил ключевую ставку без изменений – единственное, на что хватает чиновников южноуральского правительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.03.20

В России сотрудники федеральных органов власти уходят на удаленный режим работы. / Социологи: в Челябинске не боятся коронавируса. / В Челябинской области начали штрафовать за фейки о коронавирусе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»