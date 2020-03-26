«Карантинная» неделя: кто продолжит работать

Президент России Владимир Путин объявил предстоящую неделю нерабочей «с сохранением за работниками заработной платы». Соответствующий указ в рамках реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в России глава государства подписал вчера, 25 марта.

Однако значительная часть россиян продолжит работать в «карантинную» неделю. Сферы их деятельности отдельно оговорены в указе.

РИА «Новый День» публикует полный перечень сфер, работники которых не смогут отдохнуть на следующей неделе.

Согласно документу, «указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».

Кроме того, федеральные органы государственной власти должны определить численность госслужащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля их функционирование. То же, «в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории», должны будут сделать органы субъектов Федерации и местные власти.

В число исключений попали и сотрудники СМИ. «Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций», – говорится в указе.

В правительстве Челябинской области дали разъяснение по поводу того, как будут работать детские сады. «Дошкольные образовательные организации на территории Челябинской области 26 и 27 марта работают в прежнем режиме с соблюдением дополнительных мер санитарно-эпидемиологического характера. С 30 марта и до 3 апреля в дошкольных организациях будет организована работа только дежурных групп для детей, оба родителя которых будут продолжать работать», – рассказали в пресс-службе регионального кабинета министров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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