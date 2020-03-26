В Челябинске ограбили доставщика еды

В Челябинске молодой человек напал на девушку, доставлявшую еду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Лизы Чайкиной в Ленинском районе областного центра.

18-летняя девушка, зарабатывающая доставкой еды на дом, зашла в здание, чтобы передать очередной заказ. Однако, дойти до нужной квартиры не успела: на нее набросился незнакомый молодой человек. Отняв у челябинки около 2,5 тысяч рублей, парень скрылся. А девушка обратилась в полицию.

По информации пресс-службы УМВД по Челябинску, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 19-летнего ранее не судимого горожанина. К тому моменту деньги он уже потратил. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Отметим, что это уже не первый случай нападения на доставщика еды. Так, буквально полтора месяца назад в том же Ленинском районе Челябинска жертвой ограбления стал разносчик пиццы. Тогда он привез по указанному адресу четыре пиццы стоимостью порядка 2 тысяч рублей. Заказчик встретил его у подъезда, но вместо того, чтобы расплатиться, скрылся с заказом в подъезде. Как признался потом налетчик, у него просто не было денег на оплату заказа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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