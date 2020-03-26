На Урале бизнес связистов растет за счет цифровых абонентов и салонов будущего

МегаФон увеличил число пользователей мобильного интернета.

Сегодня почти 35 миллионов россиян являются цифровыми абонентами – они пользуются передачей данных и возможностями быстрого интернета МегаФона. За четвертый квартал прошлого года этот показатель вырос сразу на 6,7%. Такие данные оператор представил в своем финансовом отчете. При этом выручка увеличилась на 5,4%, составив 93,2 млрд рублей. Сервисная выручка выросла на 1,3% – до 80,4 млрд рублей. Выручка от продаж оборудования и аксессуаров прибавила 41,5%, увеличившись до 12,8 млрд рублей.

Рост эксперты связывают с обновлением тарифов «Включайся!», где появилась система кросс-скидок и кэшбэк, а также с развитием и повышением устойчивости сети.

За четвертый квартал было запущено порядка 2 470 новых 4G базовых станций, часть из которых – на территории Челябинской области. Здесь в 9 населенных пунктах региона обосновались вышки оператора: в Снежинске, Озерске, Чебаркуле, Трехгорном, поселках Южный и Урал и многих других.

«Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов», – прокомментировал генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

Также в фокусе внимания оператора оказалось развитие салонов будущего. Это новый формат точек продаж большей площади с открытой выкладкой, электронными ценниками, интерактивными механиками взаимодействия с потребителями и технологиями самообслуживания. На Южном Урале, например, оценить удобство новых площадей уже можно в торговых комплексах «Радуга» и «Кольцо» в Челябинске, а также в ТРК «Тарелка» в Златоусте и ТРК «Слон» в Миассе.

Оператор не обошел вниманием и острую тему, вызванную эпидемиологической ситуацией в стране.

«Начало 2020 года для бизнеса оказалось нетипичным. И наши абоненты, и бизнес оказались в ситуации неопределенности в связи с ограничениями, Мы принимаем все меры для того, чтобы наши сотрудники и клиенты максимально комфортно прошли этот период. Пользователям предоставлен целый ряд льготных продуктов и услуг, чтобы помочь им справиться с вынужденными изменениями в образе жизни», – добавил Геворк Вермишян.

Челябинск, Виктор Елисеев

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