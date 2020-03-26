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Четверг, 26 марта 2020, 16:22 мск

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Экс-мэр Челябинска покидает следственный изолятор

Бывшего главу Челябинска выпустили из СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Седьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение об изменении меры пресечения бывшему челябинскому градоначальнику Евгению Тефтелеву. Вместо содержания в СИЗО экс-чиновник до 10 апреля пробудет под домашним арестом.

Напомним, Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Пашкова задержали 11 декабря в Магнитогорске. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Суд решил отправить Тефтелева и Пашкова в СИЗО.

Защита неоднократно пыталась изменить экс-мэру меру пресечения, ссылаясь на состояние его здоровья. Однако, безуспешно. Последнее такое решение месяц назад принял Челябинский областной суд, оставив без изменений постановление Центрального районного суда Челябинска о продлении срока содержания Тефтелева под стражей до 10 апреля 2020 года.

Однако, Седьмой кассационный суд скорректировал позицию нижестоящих инстанций, отправив экс-мэра под домашний арест. Известно, что в последнее время Евгений Тефтелев активно сотрудничает со следствием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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