Челябинцам рассказали, как будут работать медучреждения в период пандемии

В мэрии Челябинска рассказали об изменениях в режиме работы челябинских медицинских учреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в соответствии с обращением президента Российской Федерации, а также поручениями губернатора Челябинской области и регионального минздрава, все медицинские организации города Челябинска работают в следующем режиме:

в учреждениях соблюдается особый эпидемиологический режим; медицинским работникам старше 65 лет по их желанию будут предоставлены выходные дни в период с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы в полном объеме;

приостановлена плановая госпитализация в дневные стационары, а также в круглосуточные стационары терапии и пульмонологии;

до особого распоряжения прекращена диспансеризация и профосмотры взрослых и детей;

сохраняется в полном объеме вакцинация здоровых детей, а также флюорографическое обследование взрослого населения.

За исключением вышесказанного поликлиники и стационары работают в обычном режиме.

«В соответствии с рекомендациями минздрава России просим челябинцев пожилого возраста, а также пациентов с хроническими заболеваниями по возможности воздержаться от планового посещения поликлиник и больниц. Если вам необходима помощь, следует вызвать участкового терапевта на дом, который примет решение о дальнейшей тактике», – обращаются к горожанам в мэрии.

Кроме того, с сегодняшнего дня налажено полное взаимодействие между медиками и социальными работниками в части доставки рецептов пациентам пожилого возраста на дом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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